В Туймазах расследовали гибель маляра на заводе

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование гибели 47-летней работницы АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», назвав главной причиной инцидента нарушение технологического процесса.

Несчастный случай произошел 22 мая на участке котельно-сварочного производства. Как сообщает пресс-служба ведомства, бригада маляров подкрашивала трубы и верхние камеры, находившиеся на высоте около метра. Пытаясь покрасить оборудование, маляр, подтянувшись наверх, схватилась за выступающие элементы и уронила 675-килограммовую камеру на себя. Ее напарница успела отскочить в сторону.

Как установила трудовая инспекция, камера была ненадежно закреплена. Кроме того, по словам руководителя надзорного ведомства Татьяны Астрелиной, при судебно-химическом исследовании в крови погибшей обнаружено 1,14 мг этилового спирта. Выяснилось, что перед работой пострадавшая и коллега выпивали в бытовке самогон. У дававшего малярам задание старшего мастера рабочий день к тому времени закончился.

Ко всему прочему, маляры не пользовались защитными касками.

Материалы расследования переданы в следственные органы.

АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Туймазах в июне 2002 года. Компания производит металлические цистерны, резервуары и емкости. В 2024 году при выручке 2,1 млрд руб. чистая прибыль предприятия составила 4 млн руб.

Майя Иванова