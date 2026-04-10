Обвиняемый в покушении на убийство учитель по игре на балалайке ушел на СВО

33-летний школьный учитель по игре на балалайке Артем Ваганов из Екатеринбурга, который обвинялся в покушении на убийство нескольких несовершеннолетних, ушел на специальную военную операцию (СВО), сообщил источник «Ъ-Урал». Напомним, ему инкриминировали ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни). Недавно ему продлили арест до 18 мая.

По версии следствия, 33-летний преподаватель приглашал детей к себе домой, надевал пакет на голову учащимся и удерживал его. Свои действия он называл «проверкой дыхания». По данным СКР и МВД, о его «опытах» стало известно после сообщения анонимного источника в полицию.

«Поступившую информацию сыщики в должном порядке зарегистрировали и приступили к проверочным мероприятиям по выяснению личностей подозреваемого и потерпевших. Вскоре полиция установила и того, и других. Гражданин был задержан и опрошен. С оперуполномоченными демонстрировать из себя "бывалого" он не стал и дал полный "расклад" своей противоправной деятельности»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Сообщалось, что в доме у Артема Ваганова нашли книгу о советском маньяке Фишере.

О самом Артеме Ваганове известно, что ранее он работал в общеобразовательной школе №17 и вел кружок по балалайке «Обертон». Самые ранние данные о Ваганове на сайте школы датированы 2022 годом, где администрация учреждения поздравляет дуэт ансамбля балалаек «Обертон» под руководством Артема Ваганова и ученицу 5А класса с победой на конкурсе. Как сообщали «Ъ-Урал» в пресс-службе администрации Екатеринбурга ранее, педагог уволился из школы по собственному желанию.

Когда бывшему учителю избирали меру пресечения, он успел заявить общественности, что «не испытывал сексуального удовольствия, когда душил детей».

Артем Путилов