Обвиняемый в покушении на убийство учитель по игре на балалайке ушел на СВО
33-летний школьный учитель по игре на балалайке Артем Ваганов из Екатеринбурга, который обвинялся в покушении на убийство нескольких несовершеннолетних, ушел на специальную военную операцию (СВО), сообщил источник «Ъ-Урал». Напомним, ему инкриминировали ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни). Недавно ему продлили арест до 18 мая.
Фото: Пресс-служба судов Свердловской области
По версии следствия, 33-летний преподаватель приглашал детей к себе домой, надевал пакет на голову учащимся и удерживал его. Свои действия он называл «проверкой дыхания». По данным СКР и МВД, о его «опытах» стало известно после сообщения анонимного источника в полицию.
«Поступившую информацию сыщики в должном порядке зарегистрировали и приступили к проверочным мероприятиям по выяснению личностей подозреваемого и потерпевших. Вскоре полиция установила и того, и других. Гражданин был задержан и опрошен. С оперуполномоченными демонстрировать из себя "бывалого" он не стал и дал полный "расклад" своей противоправной деятельности»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Сообщалось, что в доме у Артема Ваганова нашли книгу о советском маньяке Фишере.
О самом Артеме Ваганове известно, что ранее он работал в общеобразовательной школе №17 и вел кружок по балалайке «Обертон». Самые ранние данные о Ваганове на сайте школы датированы 2022 годом, где администрация учреждения поздравляет дуэт ансамбля балалаек «Обертон» под руководством Артема Ваганова и ученицу 5А класса с победой на конкурсе. Как сообщали «Ъ-Урал» в пресс-службе администрации Екатеринбурга ранее, педагог уволился из школы по собственному желанию.
Когда бывшему учителю избирали меру пресечения, он успел заявить общественности, что «не испытывал сексуального удовольствия, когда душил детей».