Эта музыка могла стать вечной

Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал школьного учителя по игре на балалайке Артема Ваганова, обвиняемого в покушении на убийства нескольких несовершеннолетних. По версии следствия, 33-летний преподаватель приглашал детей к себе домой, надевал пакет на голову учащимся и удерживал его. Свои действия он называл «проверкой дыхания». По данным СКР и полиции, о его «опытах» стало известно после сообщения анонимного источника в полицию. В доме у Ваганова нашли книгу о советском маньяке Фишере. Учителю придется пройти психолого-психиатрическую экспертизу.



Артем Ваганов в зале суда

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Артем Ваганов в зале суда

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Учитель игре на балалайке из Екатеринбурга Артем Ваганов арестован на два месяца до 19 января по обвинению в покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ст. 151.2 УК РФ). По версии следствия, 33-летний обвиняемый, являясь преподавателем музыки в одном из образовательных учреждений, приглашал к себе домой детей и надевал пакет на голову учащимся и удерживал его. Как писал портал Е1, свои действия он называл «проверкой дыхания» и предлагал детям за это деньги.

О том, чем занимается учитель с детьми у себя дома, стало известно после того, как одному из сотрудников отдела полиции анонимный источник прислал видео, на котором были изображены те самые «опыты» с удушением.

«Поступившую информацию сыщики в должном порядке зарегистрировали и приступили к проверочным мероприятиям по выяснению личностей подозреваемого и потерпевших. Вскоре полиция установила и того, и других. Гражданин был задержан и опрошен. С оперуполномоченными демонстрировать из себя "бывалого" он не стал и дал полный "расклад" своей противоправной деятельности», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, дома у преподавателя нашли настольную книгу под названием «Маньяк Фишер» (Фишер — советский серийный убийца детей, настоящее имя Сергей Головкин).

«Расходы на сомнительные эксперименты на грани жизни и смерти детей он компенсировал за счет банковских кредитов. Когда он теперь сможет их погасить — вопрос открытый, так как ему грозит длительный срок лишения свободы», — добавил Валерий Горелых.

Известно, что Артем Ваганов работал в общеобразовательной школе №17 и вел кружок по балалайке «Обертон». На сайте школы сохранились фотографии с выступлений, а также информация о педагоге дополнительного образования. Указано, что он имеет высшее профессиональное образование, в 2015 году он окончил Челябинскую государственную академию культуры и искусств. Самые ранние данные о Ваганове на сайте школы датированы 2022 годом, где администрация учреждения поздравляет дуэт ансамбля балалаек «Обертон» под руководством Артема Ваганова и ученицу 5А класса с победой на конкурсе. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, Ваганов уволился из школы по собственному желанию.

Фото: Прокуратура Свердловской области

Во время избрания меры пресечения Артем Ваганов заявил, что «не испытывал сексуального удовольствия, когда душил детей».

«Я видел, что в ряде СМИ меня сравнили с маньяком (Анатолием Сливко). К счастью, это не так. Я не подражал Сливко»,— передает слова Артема Ваганова издание 66.ру. Свою вину он признал частично и заявил, что не хотел никого убивать.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, сейчас устанавливается точное количество пострадавших подростков. «В рамках расследования проведены следственные действия в квартире мужчины, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого»,— прокомментировал Шульга.

