12 апреля исполняется 63 года министру финансов Антону Силуанову

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Его поздравляет президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф:

— Уважаемый Антон Германович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Я знаю Вас как человека редкой воли, выдержки и интеллигентности. Вы способны сохранять спокойствие и находить решения в самых сложных ситуациях, неуклонно следуя принципу «жить по средствам». Это мастерство финансового управления: уверенно действовать в любых экономических условиях, тщательно анализировать возможности для консолидации ресурсов и обеспечивать стабильный рост. Желаю Вам много здоровья, счастья и душевного тепла!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»