Челябинские поезда изменят маршруты из-за ремонта на перегоне

В апреле на время ремонта на перегоне Тундуш — Бердяуш (направление Челябинск — Кропачево) будет изменено расписание некоторых пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Пригородный поезд из Челябинска в Бакал временно начнет курсировать до и от станции Златоуст:

Поезд №7135 Челябинск — Златоуст: будет отправляться 14, 15, 16, 23, 28, 29, 30 апреля из Челябинска в 17:25 и прибывать в Златоуст в 20:00, а 21 и 22 апреля прибывать в Златоуст в 20:04 (позже на 4 минуты);

Поезд №7136 Златоуст — Челябинск: будет отправляться 15, 16, 17, 24, 29, 30 апреля и 1 мая из Златоуста в 6:18 и прибывать в Челябинск в 8:57, а 22 и 23 апреля отправляться из Златоуста в 6:05 (раньше на 13 минут).

Кроме того, изменится время отправления и прибытия на следующих маршрутах:

Поезд №6002 Миасс-1 — Челябинск: начинает путешествие 22, 23 апреля от станции Миасс-1 в 4:50 (раньше на 5 минут);

Поезд №6008 Миасс-1 — Челябинск: 21, 22 апреля отправляется со станции Миасс-1 в 15:56 (раньше на 5 минут);

Поезд №6032 Миасс-1 — Челябинск: выезжает 21, 22 апреля со станции Миасс-1 в 17:20 (раньше на 5 минут);

Поезд №6130 Кропачево — Златоуст: будет отправляться 14, 15, 16 апреля со станции Кропачево в 14:57 (раньше на 5 минут);

Поезд №6130 Кропачево — Златоуст: начинает путешествие 21, 22, 23, 28, 29, 30 апреля со станции Кропачево в 14:45 (раньше на 17 минут);

Поезд №6116 Кропачево — Златоуст: выезжает 15, 29 апреля со станции Кропачево в 7:40 (позже на 39 минут) и прибывает в Златоуст в 11:09 (позже на 44 минуты);

Поезд №6117 Златоуст — Кропачево: будет отправляться 14 апреля со станции Златоуст в 17:57 (позже на 13 минут) и прибывать в Кропачево в 21:29 (позже на 13 минут).

Виталина Ярховска