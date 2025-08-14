1 млрд в год тратит бюджет Белгородской области на подразделение «Орлан»

На содержание подразделения «Орлан» белгородский областной бюджет тратит в год около 1 млрд руб., сообщил на пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков.

В эту сумму входит все материально-техническое обеспечение подразделения. Оружие бойцам предоставляет Росгвардия. Кроме того, регион выплачивает половину зарплаты — вторую половину выделяет федеральный бюджет. Подразделение представляет собой государственное унитарное предприятие.

Юрий Голубь