Учения со стрельбами пройдут в акватории Новороссийска

В порту Новороссийска 10 апреля два раза пройдут учения со стрельбами, об этом сообщили в пресс-службе администрации города, ссылаясь на данные НВМБ.

Тренировочные мероприятия запланированы на период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе учений военно-морская база отработает практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.

Во время проведения учений в акватории порта Новороссийска запрещается движение всех видов маломерных судов и плавательных средств.

София Моисеенко