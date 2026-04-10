При ночной атаке дронов на Волгоградскую область погиб житель Волжского

Волгоградец скончался от ранения осколками БПЛА при ночной атаке дронов на регион. Мужчина находился в СНТ «Мичуринец» в городе Волжском. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Губернатор также отметил, что в Светлоярском районе в результате падения обломков беспилотников была повреждена емкость с нефтепродуктами, она загорелась. В Суровикинском районе дроны попали в 13 частных домовладений, задели линию электропередач и газопровод на улице Соловьева. Сейчас идут аварийно-восстановительные работы.

Ранее стало известно, что в ночь на 10 апреля Волгоградская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Над территорией региона сбили 57 дронов.

Марина Окорокова