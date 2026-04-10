Пять домов повредили БПЛА в Волгоградской области

Ночью на 10 апреля Волгоградская область подверглась атаке украинских беспилотников. О последствиях сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По данным губернатора Андрея Бочарова, БПЛА ВСУ были нацелены на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Пять частных домов повредили в Суровикинском районе. В Красноармейском районе Волгограда, пр. Столетова и ул. Фадеева, упали осколки дрона. Никто не пострадал, пожар не случился.

Оперативные службы работают на местах ЧП. Кабмин поставил задачу устранить последствия в кратчайшие сроки. Опасность БПЛА продолжает действовать в регионе, закрыт аэропорт. На момент публикации сняли режим «Ракетная опасность».

Дарья Васенина