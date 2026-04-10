По подозрению в получении взятки задержан глава налоговой инспекции Новосибирска

В Новосибирске задержан руководитель межрайонной ИФНС России №19, он подозревается в получении взятки 1,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

По материалам ведомства, силовики и сотрудники отдела безопасности УФНС России по Новосибирской области установили, что руководитель налоговой инспекции при посредничестве своего знакомого и сотрудника полиции получил от директора коммерческой фирмы взятку 1,5 млн руб. Вознаграждение полагалось за снижение сумм налоговых доначислений с 12 млн руб. до 3 млн руб.

Против бывшего налоговика возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере, наказание по ней — от восьми до 15 лет). Посредники в передаче взятки признали свою вину и сотрудничают со следствием, говорится в сообщении УФСБ.

Илья Николаев