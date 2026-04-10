Жителя Снежинска отправили в колонию-поселение за гибель пассажирки в аварии

Курчатовский районный суд Челябинска признал виновным 43-летнего жителя Снежинска в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть пассажирки (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и лишили права управления транспортными средствами на два года шесть месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что 23 мая 2025 года горожанин двигался по улице Черкасской на автомобиле Volkswagen Touareg. При перестроении на четвертую полосу для разворота он не уступил дорогу попутной машине Renault Duster, и транспортные средства столкнулись. В результате ДТП 52-летняя пассажирка второго автомобиля Renault Duster — супруга водителя — скончалась в больнице от полученных травм.

Суд взыскал с фигуранта более 2 млн руб. в счет компенсации морального вреда. Арест на машину Volkswagen Touareg сохранен до выплаты гражданских исков.

Виталина Ярховска