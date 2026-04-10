ЦБ отозвал лицензию у «Банка РМП»

У московского АО «Банк РМП», который занимает 273-е место в рейтинге по объему активов, отозвана лицензия на осуществление банковских операций из-за нарушений законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Как сообщили в ЦБ, через кредитную организацию неоднократно проводились транзитные операции по выводу и обналичиванию денежных средств, а также обеспечивалась покупка неучтенной наличной выручки. «Банк РМП» не проводил своевременную работу по выявлению и представлению сведений о подозрительных операциях в уполномоченный орган, отметили в регуляторе.

«Банк РМП» не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, так как основные операции проводились в интересах акционеров банка, уточнили в регуляторе. ЦБ отстранил руководство кредитной организации от управления. Функции временной администрации будет выполнять госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

В Банке России сообщили, что вклады в «Банке РМП» будут возвращены клиентам в порядке и размерах, предусмотренных Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

«Банк РМП» (Банк развития и модернизации промышленности) открылся в ноябре 1993 года. До 2015 года финансовая организация носила название Акционерный коммерческий банк «Фьючер».