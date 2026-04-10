Игры с цифрой

В выставочном зале «Синара Центра» открыли экспозицию цифрового искусства «Время // Пространство». На площадке показали более 30 работ художников со всей России в рамках пятого фестиваля «Игра. Цифра. Искусство» на Урале» (Play Digital Art). Рассматривала современные арт-объекты София Паникова.

Фото: София Паникова

Галерейная выставка современных художников открывает творческое пространство, где взгляд наблюдателя на экспонаты и взаимодействие с ними дает волю интерпретации. Авторы произведений осмыслили темы пространства и времени, чтобы раскрыть их в разных проявлениях. Показ стал частью культурно-просветительского и профориентационного проекта, направленного на популяризацию и развитие цифрового искусства.

«Здесь представлено видение современных художников о том, что нас окружает, как меняется искусство, как мы будем жить дальше с этими новыми формами и видами творчества. Это во всех смыслах новое направление, которое нуждается в осмыслении не только критиками, художниками, кураторами, искусствоведами, но и широкой публикой»,— подчеркнула директор Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» Наталья Левицкая.

Фото: София Паникова

Первая часть выставки находится на первом этаже. В зале собраны экспонаты на тему естественных наук и современных технологий. Экспозиция начинается с медиаинсталляции «Свидетели хронохромизма» Романа Караханяна. Она визуализирует «эффект наблюдателя» — когда зрители проходят мимо, то рисунок на стене меняется.

Напротив висит интерактивная работа «Синхронизация» Миши Надымова, составленная из телефонов. Инсталляция создана при поддержке оператора Т2, который принял участие и в других зрелищных событиях фестиваля. На месте отсутствующих устройств все желающие могут отсканировать QR-код, чтобы заполнить пропущенные части изображения. Так общая картина рождается не в результате «стерильного усреднения», а из отдельных осознанных пазлов.

Фото: София Паникова

Далее воссоздан «Цифровой инкубатор» Кристины Агеевой. На экраны ноутбуков и стены пространства транслируется изображение куриц, а рядом лежат не вылупившиеся яйца. Художница взяла за основу размышление о том, что появилось раньше — курица или яйцо? Только вопрос в ее произведении звучит так: человек создал искусственный интеллект или искусственный интеллект создал человека? Прямой ответ автор не дает.

В конце зала на стене вывели видео-арт «TMOP (Time Machine Operator)» Романа Караханяна с постоянно меняющейся картиной цветов. Название работы отсылает к функции программы Touch Designer, которая изменяет входящий видеоряд на основе предыдущих кадров.

Фото: София Паникова

Вторая часть экспозиции на нижнем этаже собрала работы, раскрывающие тему личных отношений, памяти и рефлексии. Зрителю предлагается зайти в медиаинсталляцию и оказаться на месте художника в «Комнате воспоминаний» Артема Кицова. На медиаторской экскурсии волонтер Алина Сайранова рассказала, что образ комнаты из прошлого для автора не только про чувство ностальгии, но и способ уйти от проблем в настоящем. «Действительно, здесь довольно уютно, но не все так просто. Матрас в комнате — это символ застоя. Если вдруг чисто теоретически мы вернемся в свое прошлое, то захотим в нем остаться, ничего не изменив. Хорошо это или плохо решает каждый сам для себя»,— добавила она.

Дальше гости выставки могут наблюдать интерпретацию известной даосской притчи Чжуан-Цзы о бабочке в медиаинсталляции «Сон Уральского Будды» — персонажа художественной вселенной Максима Якушенка.

Фото: София Паникова

Рядом вывешена «Маска» от студии по созданию музейных мультимедийных решений «Кочубей Медиа». Как отметили авторы, эта работа про всех нас, кому ежедневно приходится надевать разные социальные маски.

Следующим экспонатом, с которым может взаимодействовать зритель, стал сложный арт-объект «Теснота», объединяющий пространство, время и память. Над проектом работали: Полина Исайкина, Анастасия Баженова, Антон Спиридонов, Андрей Венский и Алексей Чемезов. Особенностью инсталляции стала возможность почувствовать запахи весеннего современного города: от природного мха до индустриальной загазованности.

Посетить выставку можно до 19 апреля.

София Паникова