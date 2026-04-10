Big Baby Tape, «Мураками» и «Монолог женщин»

На этих выходных жителей и гостей Краснодара ожидает насыщенная и интересная программа культурных мероприятий. В городе состоятся концерты различных артистов, в театрах покажут спектакли на основе литературных произведений, также пройдут два спортивных матча между баскетбольными и футбольными командами. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Какие концерты посетить

10 апреля в 20:00 в Кроп Арене состоится концерт панк-группы ssshhhiiittt!. Музыкальный коллектив отправляется в большой тур по России, который приурочен к десятилетию группы. Фанаты смогут услышать лучшие песни и насладиться приятной атмосферой, обещают организаторы

Стоимость билетов — от 2600 рублей. (16+)

11 апреля в 18:00 в ресторане «Мишкин & Мишкин» выступит хип-хоп и рэп-исполнитель 9 грамм. Как сказано в описании к мероприятию, гостям представят лучшие хиты и новые произведения.

Стоимость билетов — от 1800 рублей. (16+)

11 апреля в 19:00 в Sgt. Pepper’s Bar состоится концерт музыкального исполнителя Call Me Karizma. Он представит свои песни в жанрах альтернативной музыки, поп, хип-хоп и рэп.

Стоимость билетов — от 1998 рублей. (16+)

12 апреля в 18:00 в Кроп Арене выступит хип-хоп и рэп-исполнитель Big Baby Tape, который снова приехал в Краснодар с хитами и новыми песнями.

Стоимость билетов — от 4549 рублей. (16+)

12 апреля в 19:00 в Sgt. Pepper’s Bar состоится концерт рок-группы «Мураками», которая выступит в рамках тура с программой «Избранное». Как сказано в описании к мероприятию, артисты исполнят избранный сет-лист, который будет составлен на основе выбора поклонников.

Стоимость билетов — от 2900 рублей. (16+)

12 апреля в 19:30 в «Порту 219» выступит инди-исполнитель Антоха МС. В описании к концерту говорится, что прозвучат хиты, свежие треки и материал, не вошедший в сет прошлогодних концертов.

Стоимость билетов — от 2300 рублей. (12+)

Какие спектакли посмотреть

10 апреля в 19:00 в театре Veritas состоится показ драматического спектакля «Три товарища», поставленного на основе одноименного произведения Эриха Марии Ремарка. В описании к постановке говорится, что это история о боли поколения, о свете, который каждый обретает в людях, которые появляются на пути в тот самый момент, когда человек лишен надежды вновь обрести себя.

Стоимость билетов — от 1500 рублей. (12+)

10, 11 и 12 апреля во Дворце искусств «Премьера» зрителям представят пластический спектакль под названием «Контакт». Это глубокое художественное произведение, которое исследует красоту и противоречивость внутреннего мира человека. Как говорит художественный руководитель театра Анна Агеева, постановка по праву может называться исповедью.

Стоимость билетов — от 500 рублей. (12+)

10, 11 и 12 апреля в театре «Мой» покажут комедийный спектакль-детектив «Восемь женщин» по пьесе Робера Тома. Однажды утром главу семейства и хозяина дома находят мертвым в спальне. Его близкие родственницы — супруга, дочери и служанка — устраивают свое собственное расследование и поиск убийцы.

Стоимость билетов — от 1700 рублей. (18+)

11 апреля в 14:30 в театре Veritas зрителям представят спектакль «Маленький принц», поставленный по одноименному произведению Антуана де Сент-Экзюпери. Зрителям расскажут о том, как в суете современного мира у взрослых совсем не остается времени пообщаться со своим «внутренним ребенком».

Стоимость билетов — от 700 рублей. (0+)

11 апреля в 17:00 и в 19:00 в Театре драмы им. М. Горького состоится показ драматической постановки «Монолог женщин». Это история о трех поколениях женщин — о бабушке, матери и дочери. Их жизни разделены эпохами, но связаны единой нитью — вечным ожиданием любви. В основе спектакля — стихи Роберта Рождественского и музыка Микаэла Таривердиева.

Стоимость билетов — от 900 рублей. (16+)

11 апреля в 18:00 в Филармонии им. Григория Пономаренко покажут музыкальный спектакль «Маяковский на корабле современности». Со сцены филармонии прозвучат песни на известные стихотворения поэта: «Любит — не любит», «Скрипка и немножко нервно», «Послушайте! Ведь если звезды зажигают...», «Лиличке», а также композиции, посвященные великому творцу («Люблю, как Маяковский», «Маяковскому»), сказано в описании.

Стоимость билетов — от 300 рублей. (6+)

12 апреля в 19:00 в «Одном театре» зрителям представят трагикомедию «Сережа очень тупой». Это история о том, что в простую, размеренную жизнь самого обычного человека в любой момент может вторгнуться что-то иррациональное, необъяснимое, и с этим иррациональным придется иметь дело и как-то на него реагировать.

Стоимость билетов — от 900 рублей. (18+)

Что смотреть в кино

В краснодарских кинотеатрах покажут иностранную трагикомедию «Вот это драма!». В центре сюжета — Чарли и Эмма, которые собираются пожениться. Но одно, казалось бы, невинное откровение переворачивает все: Чарли узнает об Эмме то, что предпочел бы не знать. Теперь их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму. В главных ролях Зендея и Роберт Паттинсон.

Стоимость билетов — от 450 рублей. (18+)

Также на экраны выходит фильм «Мумия. Возрождение зла». Успешный археолог Фиона стоит на пороге большого открытия. Она нашла способ доказать, является ли языческая богиня Морриган историческим персонажем или мифическим демоном. Вместе со своей дочерью археолог отправляется на так называемый остров мумий. Но после вскрытия саркофага Морриган на острове и с дочерью начинают твориться жуткие вещи.

Стоимость билетов — от 830 рублей. (18+)

Для самых юных жителей Краснодара в кинотеатрах показывают фэнтезийный мультфильм «Золушка. Тайна трех желаний». По сюжету, после смерти отца Золушка живет в доме мачехи, но не теряет доброты и веселого нрава. Ее лучший друг — дровосек Северин, который мечтает о славе. Однажды он находит волшебное дерево Вечный Шерман, но из-за вспыльчивости оскорбляет его и превращается в бурундука. Чтобы вернуть Северину человеческий облик, Золушка должна выполнить прихоть дерева.

Стоимость билетов — от 250 рублей. (6+)

Жители и гости краевого центра также могут посмотреть драматическое авторское кино с Алексеем Серебряковым в главной роли — «Хейтер». Согласно описанию фильма, неуловимый хейтер под маской анонимности ведет разрушительную игру. Его провокации втягивают в конфликт самых разных людей — от публичных фигур до обычных пользователей. Онлайн-травля выходит за пределы виртуального пространства и начинает влиять на реальные судьбы, разрушая отношения, карьеры и доверие между людьми.

Стоимость билетов — от 590 рублей. (16+)

Куда сходить еще

11 апреля в 14:00 на стадионе «Кубань» встретятся футбольные команды «Кубань» и «Амкар-Пермь». Зрителей ожидает напряженная борьба между профессиональными футболистами.

Стоимость билетов — от 100 рублей. (0+)

11 апреля в 17:00 в «Баскет-холле» пройдет баскетбольный матч «Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород». Зрители смогут наблюдать за состязанием спортсменов и поддержать фаворитов.

Стоимость билетов — от 100 рублей. (0+)

11 апреля в 22:00 в Стендап-баре «Маяковский» состоится «Ночной стендап». Комики представят свои лучшие шутки и окружат гостей веселой атмосферой, сказано в описании к мероприятию.

Стоимость билетов — от 400 рублей. (18+)

