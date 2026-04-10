Новокузнецкий «Металлург» повел в серии с «Горняком-УГМК» после первого матча

Новокузнецкий «Металлург» с победы начал четвертьфинальную серию плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). В первом матче сибиряки обыграли «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы (Свердловская область).

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Команды встретились на новокузнецкой «Арене имени Короленко» 9 апреля. Уральцы открыли счет в первом периоде и вели до 23-й минуты, когда Егор Сердюк отличился на добивании. В третьем периоде Дмитрий Шешин установил окончательный счет — 2:1 в пользу «Металлурга». Второй матч серии до четырех побед пройдет также в «южной столице» Кемеровской области 11 апреля. Затем «Горняк-УГМК» будет принимать гостей в Екатеринбурге.

В плей-офф по итогам регулярного чемпионата вышли две сибирские команды — «Металлург» и «Омские Крылья». В первом раунде новокузнецкая команда выбила ЦСК ВВС (Самара), а омская — челябинский «Челмет». «Омские Крылья» сыграют первый матч четвертьфинала против ханты-мансийской «Югры» 10 апреля.

Валерий Лавский