Около 30 улиц Краснодара временно останутся без света

Сегодня, 10 апреля, около 30 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

С 09:00 до 15:00 запланировано отключение электроэнергии на улицах: Калинина, Ватутина пр., 70 лет октября, Думенко, Ставропольская, Симферопольская, Фадеева, Ярославская, Кирова, Молодежная и Сормовская. С 13:00 до 17:00 без света временно останутся жители улиц: Бульварное кольцо, Думенко, Красных Партизан, Азовская и Темрюкская.

В период с 09:00 до 17:00 электричества не будет по улицам: Бершанской, Ростовское шоссе, Пригородная, Петрова Генерала, Красных Партизан, Азовская, Ратной Славы, Доватора, 1-я линия ПРК, Отрадная, Северная, Коммунаров, Буденного, Ключевая. А с 21:00 10 апреля до 06:00 11 апреля без электроэнергии останутся улицы: Скорняжная, Алма-Атинская, Передерия и Кожевенная.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина