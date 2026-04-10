Аэромобильная группировка Донского спасательного центра направлена в Дагестан

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова, в затопленные регионы республики Дагестан направлены 100 специалистов и 30 единиц техники от Донского спасательного центра МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, в республике подтопленными остаются восемь населенных пунктов в шести районах: более 1 тыс. домов, 1,1 тыс. приусадебных участков и 70 участков дорог.

Спасатели проводят подворовые обходы частных домов и придомовых территорий: помогают расчищать участки, доставляют продукты и воду, проводят дезинфекцию и санитарную обработку затопленных территорий и социальных объектов.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», ливни в Дагестане начались 28 марта и повредили инфраструктуру. Вторая волна паводка пришлась на 5 апреля. В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек после прорыва плотины. Погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс. 9 апреля введен режим ЧС федерального уровня.

Наталья Белоштейн