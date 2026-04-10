Нелегальную криптоферму выявили в Красноярском крае

В Красноярском крае пресекли деятельность нелегальной майнинговой фермы. Об этом рассказали в региональном главке МВД России.

По данным ведомства, в полицию Ачинска поступило заявление от представителя энергокомпании о хищении электроэнергии одним из сельхозпредприятий. Проверка показала, что неустановленный пока злоумышленник внес конструктивные изменения в приборы учета электроэнергии на подстанции. Ущерб составил свыше 1,2 млн руб.

Досмотрев помещения агрофирмы, правоохранители обнаружили незаконную криптоферму. Там они изъяли 179 системных блоков, флеш-носитель, журнал записей, банковские карты, ноутбук, видеорегистратор и договор купли-продажи майнингового оборудования. Правоохранительные органы завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

