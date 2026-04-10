Минобороны: ПВО уничтожила 48 БПЛА над Ростовской областью

Ночью 10 апреля средствами ПВО уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего над территорией России минувшей ночью был сбит 151 БПЛА.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в результате падения обломков БПЛА в с. Шептуховка Чертковского района повреждено остекление одного окна в частном доме. Из людей никто не пострадал.

Наталья Белоштейн