Минобороны: ПВО уничтожила 48 БПЛА над Ростовской областью
Ночью 10 апреля средствами ПВО уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Всего над территорией России минувшей ночью был сбит 151 БПЛА.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в результате падения обломков БПЛА в с. Шептуховка Чертковского района повреждено остекление одного окна в частном доме. Из людей никто не пострадал.