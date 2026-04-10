Силы ПВО сбили более 50 БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО сбили в Ростовской области более 50 БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, были атакованы Тарасовский, Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Верхнедонский, Константиновский, Мартыновский, Боковский, Каменский, Обливский районы.

Пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в Чертковском районе в селе Шептуховка был поврежден частный дом.

Всего над Россией за ночь на 10 апреля силами ПВО был сбит 151 БПЛА, сообщили в Минобороны.