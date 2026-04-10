В Кургане вновь отключат от воды микрорайоны и поселки для завершения ремонта

Четыре микрорайона и три поселка в Кургане отключат 10 апреля от холодного водоснабжения после недавней аварии. Это необходимо для завершения ремонта, сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

Работы будут проводить на станции первого подъема на очистных сооружениях водопровода центра города. Временно ресурса не будет в микрорайонах Керамзитный, Глинки, Затобольный, Утяк, поселках Придорожный, Лесной, Смолино. Ремонт планируется проводить до 17 часов 10 апреля.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в центре Кургана утром 9 апреля из-за аварии на очистных сооружениях без холодной воды остались пять микрорайонов и три поселка. Вернуть ресурс специалисты смогли к 19 часам вчерашнего дня.

Виталина Ярховска