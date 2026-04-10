Умер пионер хип-хопа Африка Бамбаатаа

Американский рэпер и диджей Африка Бамбаатаа (настоящее имя — Лэнс Тейлор) умер в возрасте 67 лет. Музыкант скончался ночью в Филадельфии из-за осложнений, вызванных раком, сообщает TMZ.

Фото: Henny Ray Abrams, File / AP

Африка Бамбаатаа сыграл ключевую роль в формировании хип-хопа в 1980-х, в частности в создании хита Planet Rock 1982 года, пишет The Guardian. Он основал хип-хоп коллектив Universal Zulu Nation в конце 1970-х, вдохновленный «отцом хип-хопа» диджеем Кулом Херком, а также солидарностью зулусского народа Южной Африки.

В 1985 году диджей помог создать знаковый альбом Sun City в составе Artists United Against Apartheid — группы музыкантов, объединившихся в знак протеста против апартеида в Южной Африке.

The Hip-Hop Alliance, группа, возглавляемая музыкантом Куртисом Блоу, назвала Африку Бамбаатаа «одним из основоположников хип-хоп культуры». При этом группа признала обвинения в сексуальном насилии над детьми, выдвинутые против певца.

В 2016 году рэпера обвинили в растлении. Музыкант опроверг обвинения, назвав их «безосновательными и трусливой попыткой очернить мою репутацию и наследие в хип-хопе». В мае 2025 года анонимный истец также обвинил Бамбаатаа в четырехлетнем сексуальном насилии, которое началось в 1992 году, когда истцу было 12 лет. Музыкант проиграл гражданское дело по умолчанию после того, как не явился в суд.