Филиппины открыли базу береговой охраны в спорном районе Южно-Китайского моря

Военные Филиппин открыли крупную базу береговой охраны на острове Титу в Южно-Китайском море, сообщает агентство Kyodo News. На этот остров, помимо оккупирующих его в последние десятилетия Филиппин, претендуют Китай, Тайвань и Вьетнам.

Новая база призвана служить «надежным стражем суверенитета» Манилы в спорном регионе, приводит агентство сообщение военных. Береговая охрана будет защищать рыбаков и их средства к существованию.

Во главе командования поставлен коммодор, количество личного состава, патрульных кораблей и самолетов (на Титу имеется взлетно-посадочная полоса) для обеспечения правопорядка, мониторинга, защиты окружающей среды и поисково-спасательных работ пока не разглашалось. На небольших участках, занятых филиппинцами, планируется построить небольшие аванпосты береговой охраны.

Китайская береговая охрана часто патрулирует данный район. У китайских и филиппинских вооруженных сил были незначительные столкновения в прибрежных водах. 9 апреля, в день открытия базы, произошел новый инцидент. Филиппинская береговая охрана обвинила китайские силы в стрельбе сигнальными ракетами по патрульному самолету «для запугивания».

Ближайшая крупная китайская база береговой охраны НОАК со своей взлетно-посадочной полосой расположена на острове Суби всего в 24 км к юго-востоку от острова Титу.

Эрнест Филипповский