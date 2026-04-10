МВД составит рейтинг эффективности автошкол по аварийности и успехам на экзаменах
Правительство РФ утвердило правила отбора критериев, по которым МВД будет оценивать эффективность работы автошкол. Обсуждение проекта приказа продлится до 19 февраля.
По мнению властей, новая система повысит качество обучения и обострит конкуренцию между организациями. Закон приняли в ноябре 2025 года, документ вступает в силу 28 мая. Проект приказа устанавливает конкретные критерии оценки «эффективности». Среди них:
- доля выпускников, сдавших экзамены с первой попытки;
- доля выпускников, не прошедших тест;
- количество ДТП из-за нарушения правил выпускниками со стажем вождения до двух лет.
Показатели для рейтинга МВД будет формировать ежегодно не позднее 15 февраля и размещать на сайте ГИБДД.
Опрошенные «Ъ» эксперты к предложениям МВД отнеслись скептически. Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева считает, что прямой связи между качеством обучения в автошколе и ДТП с водителями-новичками нет. По ее словам, зарубежные ученые пришли к выводу, что высокая аварийность у начинающих водителей связана с их нейрофизиологическими особенностями и недостатком опыта.
