Трамп: действия Ирана по транзиту нефти через Ормузский пролив нарушают договоренности

Президент США Дональд Трамп заявил, что действия Ирана, связанные с пропуском танкеров через Ормузский пролив нарушают договоренности двухнедельного перемирия.

«Иран из рук вон плохо — некоторые сказали бы, бесчестно — справляется с обеспечением прохода нефти через Ормузский пролив. Это не соответствует нашим договоренностям!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Накануне замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Ормузский пролив открыт для всех, в том числе для судов США. 7 апреля Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном. ТАСС со ссылкой на иранский источник сообщал, что по соглашению о прекращении огня с США Иран будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день.