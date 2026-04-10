В Москве отменили ежегодный фестиваль поклонников Аллы Пугачевой

Ежегодный фестиваль поклонников певицы Аллы Пугачевой «Пугачевская весна» отменен сообщил продюсер проекта Андрей Краснобаев. По его словам, решение не проводить мероприятие принято из-за давления со стороны общественников.

«Фестиваль в этом году действительно отменили из-за давления общественников. Спросите у Бородина, как так вышло. Альтернативы мероприятию мы пока не придумали»,— сказал господин Краснобаев в разговоре с «РИА Новости».

С требованием отменить «Пугачевскую весну» к генпрокурору обращался глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В интервью «Газете.Ru» он говорил, что не допустить проведения фестиваля нужно в первую очередь ради безопасности людей. По его словам, на мероприятие «могут прийти как фанаты, так и недоброжелатели, которые могут и подраться».

«Пугачевская весна» — арт-фестиваль и встреча поклонников Аллы Пугачевой. Впервые мероприятие прошло в 2022 году в день рождения певицы — 15 апреля.