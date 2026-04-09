Politico: нефтекомпании США выступили против платы за проход через Ормузский пролив

Руководители американских нефтяных компаний обратились в администрацию президента США с протестом против решения Ирану взимать плату за использование Ормузского пролива в качестве условия мирных переговоров. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам представителей нефтяной промышленности, уступка требованию Ирана приведет к увеличению стоимости каждой поставки на $2,5 млн в виде дорожных сборов и более высоких страховых тарифов, что ляжет на плечи потребителей. Кроме того, предоставление Ирану контроля над проливом может создать прецедент для других стран, включая Сингапур и Турцию. Компании также выразили опасения непосредственно американскому президенту, но более мягко, добавил источник.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что администрация работает над «более разумным» набором иранских предложений. Она назвала абсурдной идею того, что Дональд Трамп примет иранский список пожеланий.