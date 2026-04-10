Россиянина задержали по подозрению в ввозе наркотиков в Абхазию, сообщили в Генпрокуратуре республики. У 36-летнего Ильи Корнилина изъяли около 200 г мефедрона.

По данным транспортной прокуратуры Абхазии, общий вес наркотического средства составил 198,839 г. Корнилина задержали 27 марта. 30 марта Сухумский городской суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта и ввоза на территорию республики наркотиков.