Blue Origin создала аппарат по выделению кислорода из лунного грунта

Компания Blue Origin, основанная американским миллиардером Джеффом Безосом, объявила о создании реактора, который может выделять кислород из лунного грунта с помощью электрического тока.

Как сообщает The Telegraph, почти половина лунной пыли состоит из кислорода. Ученые хотят извлечь кислород, чтобы использовать его в качестве воздуха или ракетного топлива. Транспортировка кислорода с Земли слишком опасна и дорогостояща, поэтому его создание на Луне рассматривается как ключевой шаг к долгосрочному заселению.

Реактор основан на электролизе: лунную пыль расплавляют при температуре 1600°C, затем пропускают ток, который отделяет ионы металла и кремния от ионов кислорода. Полученный газ собирают для использования в качестве воздуха или топлива. Процесс позволяет отделить кислород от железа, алюминия и кремния.

Blue Origin заявила, что ее малогабаритный реактор Air Pioneer может быть готов к полету, чтобы «обеспечить первое дыхание жизни для устойчивой лунной базы».

Реактор стал частью проекта Blue Alchemist, на который NASA выделило $35 млн. NASA также предоставило Blue Origin небольшой образец лунной пыли, привезенный астронавтами «Аполлона».