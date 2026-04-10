Еще четыре человека пострадали при налете БПЛА на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области сообщил, что при налете БПЛА на регион пострадали четыре человека. Ранее он писал об одном погибшем и еще двух пострадавших.

«Двое — мужчина и женщина — пострадали от удара дрона сегодня на участке автодороги Белгород — Шебекино. Ещё один мужчина получил ранение в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль на той же трассе»,— написал господин Гладков в Telegram.

Как добавил глава региона, четвертая пострадавшая — 15-летняя девочка. Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ после атаки дрона на село Нежеголь. Врачи зафиксировали у подростка минно-взрывную травму, ушиб и ссадины ног. Для дальнейшего обследования ее направят в детскую областную клиническую больницу.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Нежеголь во время налета FPV-дронов погиб боец подразделения «Орлан». Еще двое его сослуживцев получили ранения.