Энергообъект в Запорожской области подвергся массированному удару

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что один из объектов энергетической инфраструктуры в южной части региона подвергся массированному удару. Повреждена часть оборудования.

Из слов господина Балицкого следует, что в регионе возникли перебои в подаче электроэнергии. «Энергетики и оперативные службы прикладывают все усилия для скорейшей стабилизации обстановки и полного восстановления электроснабжения»,— написал он в Telegram-канале.

Как добавил глава региона, восстановительные бригады работают «на тех участках, где это позволяет оперативная обстановка». По его словам, в некоторых местах продолжается атака БПЛА.