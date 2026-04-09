Стармер: счета британских семей зависят от действий Путина и Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что скачки цен на электроэнергию слишком сильно зависят от действий российских и американских властей. В интервью телеканалу ITV он сказал, что ему надоело на это смотреть.

«С меня хватит того, что британские семьи и бизнес сталкиваются с тем, что их счета за электроэнергию то растут, то падают из-за действий Путина или Трампа по всему миру»,— сказал господин Стармер. Премьер-министр добавил, что Великобритании необходимо повышать энергетическую устойчивость и независимость. Он отметил, что влияние международных конфликтов на британскую экономику «очевидно».

Господин Стармер коснулся темы возобновления работы Ормузского пролива. Утверждение иранских властей о том, что он открыт, должно быть проверено на практике, считает премьер. «Наша позиция такова: "открыто — значит открыто" для безопасного судоходства. Это подразумевает беспошлинный проход и возможность беспрепятственного транзита судов». Миру придется «подождать и посмотреть», действительно ли возобновление работы пролива будет реализовано в полной мере, отметил он.