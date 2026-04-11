12 апреля исполняется 45 лет первому российскому чемпиону Олимпийских игр в беговых дисциплинах Юрию Борзаковскому

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Борзаковский

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков:

— Уважаемый Юрий Михайлович! Поздравляю Вас с 45?летием! Ваш вклад в развитие легкой атлетики бесценен: как спортсмен Вы добились высшего успеха — стали олимпийским чемпионом, а как управленец ярко проявляете себя в работе в качестве вице-президента и члена Исполнительного комитета ВФЛА. Пусть Ваш пример и дальше будет ориентиром для молодых легкоатлетов страны и вдохновением для коллег. Желаю Вам благополучия, оптимизма и энергии для реализации всех планов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»