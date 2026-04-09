«Ак Барс» начал второй раунд play-off КХЛ с победы над минским «Динамо»

Казанский «Ак Барс» на выезде нанес поражение минскому «Динамо» в первом матче второго раунда play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

У «Ак Барса» дубль сделал Алексей Пустозеров. Единственную шайбу в составе «Динамо» забросил Вадим Мороз.

В первом раунде play-off КХЛ «Ак Барс» со счетом 4:1 в серии до четырех побед одолел челябинский «Трактор». Минчане всухую — 4:0 — победили московское «Динамо».

Второй матч противостояния состоится 11 апреля в Минске.

Таисия Орлова