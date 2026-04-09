С жены юриста Блиновских взыскали 3 млн руб. за синий Audi

Арбитражный суд Москвы взыскал 3 млн руб. с Анны Бражник — жены юриста семьи Блиновских Артема Бражника. С нее взыскали стоимость автомобиля Audi Q7, который она купила у Елены Блиновской, пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Иск подала финансовый управляющий блогера Мария Ознобихина. Из-за обилия автомобилей у четы Блиновских представитель финуправляющего предложил суду называть машину по цвету и марке — «синий Audi», чтобы было проще ориентироваться в их автопарке, отмечает агентство. Госпожа Ознобихина утверждала, что сделка состоялась по заниженной цене, и самой Елене Блиновской автомобиль обошелся в 7 млн руб. Суд признал договор купли-продажи недействительным, но требование Марии Ознобихиной удовлетворили частично — финуправляющий требовал взыскать 4 млн руб.

Известную как «королева марафонов» Елену Блиновскую приговорили к пяти годам общего режима в марте 2025 года. Ее обвиняли в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. В доход государства у блогера изъяли имущество на 587 млн руб. В октябре 2025 года Мосгорсуд смягчил приговор до четырех с половиной лет.

