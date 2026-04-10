Unicredit рассматривает возможность ликвидации Юникредит-банка в России

Итальянская группа Unicredit изменила стратегию выхода с российского рынка: вместо продажи Юникредит-банка рассматривается вариант полной ликвидации бизнеса со сдачей лицензии, сообщили источники «Ъ». Ранее обсуждавшиеся сделки с российскими и ближневосточными инвесторами не увенчались успехом.

Сейчас банк активно распродает кредитные портфели и сокращает штат — за последний год количество сотрудников уменьшилось почти на 40%, а кредитный портфель сократился вдвое. Основная причина отказа от продажи заключается в экономической невыгодности сделки. При прямой продаже акционеры из «недружественных» стран могут рассчитывать лишь на 5% от капитала банка после вычета обязательного дисконта в 60% и взноса в бюджет в размере 35%. В самом банке не ответили на запрос «Ъ».

С юридической точки зрения процесс завершится распределением оставшихся средств между акционерами, однако вывести их из России напрямую не получится, объяснил управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров. Ожидается, что средства будут заморожены на счетах типа С. Тем не менее, как отметил руководитель проектов адвокатского бюро «Вертикаль» Иван Бабин, в долгосрочной перспективе они могут быть использованы при обмене на заблокированные в Европе российские активы, однако данная процедура требует согласования правительственной комиссии, Банка России, указа президента РФ, а также определенной политической воли.

