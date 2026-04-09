Пострадавших во время атаки на нефтебазу в Крымске перевезли в Краснодар

Двое пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтебазу в Крымске были доставлены в Краснодар, где им оказывается медицинская помощь в одном из краевых учреждений здравоохранения.

Инцидент произошел в ночь на 9 апреля, когда обломки БПЛА упали на территории нефтебазы. В результате происшествия пострадали три человека, одному из них помощь была оказана на месте. Возникшее возгорание удалось ликвидировать к утру.

Вячеслав Рыжков