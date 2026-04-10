Публичные нужды уравновесили материальными гарантиями

Вчера Конституционный суд РФ провозгласил решение по жалобе индивидуального предпринимателя Александра Краснощекова из Твери о нарушении конституционных прав и свобод при изъятии у него земельного участка ГК «Росавтодор» для строительства автомобильной трассы Москва — Санкт-Петербург без предварительной компенсации. КС подтвердил право собственников на предварительное и равноценное возмещение при принудительном отчуждении имущества. Сторона заявителя довольна решением, а юристы говорят, что его влияние выходит за рамки одного дела. Оно повлияет на разбирательства, связанные с изъятием недвижимости у граждан в рамках строительства инфраструктурных объектов федерального значения, в том числе ВСМ и КАД-2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КС РФ провозгласил, что право на предварительное и равноценное возмещение при принудительном отчуждении имущества для публичных нужд является гарантией частной собственности и при этом отражает справедливый баланс частных и публичных интересов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ КС РФ провозгласил, что право на предварительное и равноценное возмещение при принудительном отчуждении имущества для публичных нужд является гарантией частной собственности и при этом отражает справедливый баланс частных и публичных интересов

В своем заявлении Александр Краснощеков просил КС проверить конституционность пунктов 6 статьи 279, пункта 4 статьи 281 Гражданского кодекса РФ, пункта 2 статьи 56.11 Земельного кодекса РФ. ИП владел земельным участком площадью 4,3 га сельскохозяйственного назначения в Тверской области. В апреле 2024 года «Росавтодор» обратился в суд с иском об изъятии у заявителя этого участка для нужд РФ в целях строительства скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург и установлении ему возмещения в размере 899 550 рублей. Арбитражный суд 13 августа 2024 года выделил рассмотрение требования об установлении размера компенсации в отдельное производство из-за возникшего спора относительно суммы возмещения.

При этом 20 августа 2024 года суд удовлетворил иск об изъятии земельного участка, приняв во внимание, что спорный участок не используется предпринимателем Краснощековым и фактически передан ответчиком подрядной организации (к тому моменту на нем уже была возведена автодорожная инфраструктура). Решение было обращено к немедленному исполнению для ввода в эксплуатацию данного участка дороги. В марте 2025 года суд назначил заявителю компенсацию в размере 1 928 989 рублей. До этого господин Краснощеков безрезультатно обжаловал решение об изъятии собственности без выплаты компенсации.

По мнению заявителя, оспариваемые положения не соответствуют статьям 15 (часть 1), 35 (части 1 и 3), 46 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции РФ. Господин Краснощеков указывал, что по смыслу, придаваемому обжалуемым нормам правоприменительной практикой, они допускают изъятие находящейся в частной собственности недвижимости для муниципальных нужд без предоставления правообладателю гарантированного предварительного и равноценного возмещения.

КС РФ провозгласил, что право на предварительное и равноценное возмещение при принудительном отчуждении имущества для публичных нужд является гарантией частной собственности и при этом отражает справедливый баланс частных и публичных интересов. В этом смысле оспариваемые нормы не противоречат Конституции, поскольку они по своему буквальному содержанию согласуются с конституционной гарантией предварительного и равноценного возмещения при изъятии из частной собственности имущества, в том числе земельных участков, для государственных или муниципальных нужд, пришел к выводу суд.

При этом в решении признается, что в настоящее время в судебной практике сложился неоднородный подход относительно возможности выделения требования об определении размера возмещения в отдельное производство и изъятия земельного участка до разрешения этого вопроса. Выделение дела о размере возмещения, при наличии спора о нем, в отдельное производство и изъятие земельного участка до принятия по нему решения допускается, только если сама по себе обоснованность требования об изъятии земли не вызывает сомнения, а промедление с изъятием участка влечет риски неблагоприятных последствий для здоровья, прав и законных интересов других лиц или обеспечения обороны и безопасности государства. Также указанная процедура возможна в ситуации, когда на участке отсутствуют иные возведенные объекты недвижимости и он уже фактически используется для целей, в связи с которыми производится изъятие, постановил КС.

Однако даже при наличии таких обстоятельств прямое указание Конституции РФ требует предоставления именно предварительного возмещения, по крайней мере, в той степени, в какой это возможно с учетом обстоятельств, говорится в решении суда. «Поэтому решение об изъятии земельного участка в рассматриваемой ситуации должно предусматривать предварительную выплату или внесение в депозит нотариуса суммы возмещения, предложенной собственнику на основании отчета об оценке, составленного при подготовке соглашения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд. Изъятие имущества без соблюдения требования о заблаговременном характере возмещения хотя бы в указанной части погружает правообладателя в состояние неопределенности, не может не вызвать беспокойства относительно возможности приобретения равноценного имущества в будущем»,— следует из документа.

КС допускает, что презумпция равноценности определенного оценкой размера возмещения может быть опровергнута, и тогда бывшему собственнику изъятого земельного участка доплачивается разница между суммой, установленной судом, и уже выплаченной предварительно. Помимо указанной доплаты, он также может претендовать на компенсацию убытков, причиненных тем, что сразу не получил полный размер возмещения. Данные убытки подлежат установлению в выделенном в отдельное производство деле, если соответствующее требование заявлено бывшим собственником, или по его отдельному исковому заявлению.

«В соответствии с данными положениями заявитель вправе требовать в судебном порядке возмещения убытков и (или) выплаты процентов»,— сделал вывод Конституционный суд.

Адвокат, руководитель практики земельного права и землепользования МКА «Арбат» Александр Крылов, представляющий интересы господина Краснощекова, сказал «Ъ Северо-Запад», что сторона заявителя довольна постановлением. «Конституционный суд не признал оспариваемые нормы неконституционными, но сформулировал для них обязательный конституционно-правовой смысл и тем самым закрыл ту модель правоприменения, которая позволяла сначала изъять имущество для публичных нужд, а вопрос о реальном возмещении отложить на будущее»,— пояснил адвокат.

Он добавил, что для Александра Краснощекова практическое значение постановления состоит в том, что суд прямо указал на его право требовать в судебном порядке убытки и проценты в размере ключевой ставки Банка России. В деле Краснощекова земельный участок был изъят решением суда от 20 августа 2024 года без какого-либо возмещения, размер возмещения был определен решением суда только 6 марта 2025 года, а фактическая выплата размера возмещения произведена только 16 апреля 2025 года. «Теперь господин Краснощеков вправе требовать в судебном порядке возмещения убытков и (или) выплаты процентов фактически более чем за семь месяцев»,— отметил адвокат Крылов.

По его словам, для практики изъятия в стране это постановление означает заметное ужесточение стандарта. Его значение выходит далеко за пределы одного дела. Теперь суды при рассмотрении вопроса о разделении требования об изъятии и определения размера возмещения должны будут проверять, есть ли действительно исключительные обстоятельства для такого разрыва во времени, и если да, то обеспечено ли хотя бы предварительное денежное возмещение. Иначе риск признания нарушения конституционного стандарта становится очевидным.

«Особое значение постановление будет иметь для дел об изъятии жилых домов,— подчеркивает господин Крылов.— В отношении жилой недвижимости требование о предварительном возмещении приобретает еще больший практический вес, потому что речь идет не просто об инвестиционном или хозяйственном активе, а о базовом условии жизни гражданина и его семьи».

Александр Крылов также обозначает, что, если по земельному участку в отдельных случаях суд допустил, что его фактическое неиспользование или использование уже для строительства соответствующего публичного объекта может позволять разрывать во времени определение размера возмещения, то в ситуации с жилым домом последствия отсрочки полного расчета для собственника, как правило, существенно тяжелее: без своевременного получения денежных средств или иного эквивалента человеку объективно сложнее немедленно решить вопрос с новым жильем.

Ратмир Плиев, адвокат, руководитель юридического бюро «Юридика», также полагает, что принятое КС решение имеет существенное значение для дел об оспаривании изъятия земельных участков для государственных нужд. «Принятое постановление Конституционного суда РФ однозначно повлияет на текущие судебные процессы по поводу изъятия земельных участков и сносов домов для под строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСМ), а также на все дела данной категории, например на изъятие земель под строительство КАД-2, так как указанный судебный акт приравнивается к источнику права и, соответственно, суды должны будут применять его наравне с действующим законодательством»,— уточнил господин Плиев.

Старший юрист практики концессий и ГЧП юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Артем Свистунов все же указывает не только на гарантию соблюдения конституционных прав собственников, но и на то, что КС в своем решении подтвердил практику ускоренного изъятия земельных участков для государственных нужд до определения окончательного размера компенсации в отдельном производстве. Такое изъятие может быть обусловлено, в том числе, необходимостью реализации публично значимых инфраструктурных проектов, например ВСМ или КАД-2. «Государственным органам нужно быть готовыми доказывать, что ускоренное изъятие необходимо для предотвращения наступления существенных неблагоприятных последствий для третьих лиц или публичных интересов»,— предупреждает юрист.

А поскольку ключевым условием для изъятия является выплата предварительной компенсации на основании отчета об оценке, в случае если итоговая сумма возмещения, определенная судом, окажется выше, владелец вправе получить разницу и возмещение доказанных убытков. «Соответственно, госорганы должны закладывать в бюджет средства на предварительные выплаты»,— также обращает внимание юрист «Меллинг, Войтишкин и партнеры».

Александра Тен