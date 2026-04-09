Джо Малон впервые прокомментировала иск Estee Lauder к ней

Британский парфюмер и основательница Jo Malone London ответила на иск, поданный к ней нынешним владельцем бренда Estee Lauder. Об этом сообщает The Guardian. По словам Джо Малон, она «удивлена и очень огорчена» действиями американской компании, которая обвиняет ее в использовании своего имени на этикетках духов, созданных для другой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Dazeley / Getty Images Фото: Peter Dazeley / Getty Images

«Я человек. Я создатель ароматов. Я предприниматель,— заявила госпожа Малон.— Я продала свою компанию, но не себя».

Джо Малон создала парфюмерный бренд Jo Malone London в 1990 году. В 1999 году его выкупила Estee Lauder. Джо Малон запрещалось использовать свое имя в маркетинговых целях в некоторых сферах, включая парфюмерную.

В 2006 году госпожа Малон покинула пост креативного директора Jo Malone. По условиям договора с Estee Lauder Джо Малон в течение пяти лет после этого нельзя было вообще работать в парфюмерной сфере. По истечении этого срока в 2011 году она создала бренд духов Jo Loves, а в 2019 году запустила его коллаборацию с Zara. В прошлом году они выпустили новые духи, на этикетке которых говорится, что они созданы «Джо Малон, основательницей Jo Loves».

По словам госпожи Малон, она сделала все, чтобы потребители понимали, что ее новое предприятие не имеет никакого отношения к компании Joe Malone London.

Estee Lauder пока никак не комментирует заявление госпожи Малон. Ранее компания заявляла, что «использование госпожой Малон имени Джо Малон в связи с недавними коммерческими проектами выходит за рамки юридического соглашения и подрывает уникальность бренда Jo Malone London». Компания оценивает свой ущерб в 200 тыс. фунтов стерлингов.

Николай Зубов