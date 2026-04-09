Депутаты предложили сделать обязательными онлайн-отчеты мэров

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили обязать глав муниципалитетов и мэров проводить ежемесячные онлайн-трансляции с ответами на вопросы граждан. Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину направил вице-спикер Думы Владислав Даванков.

Пункт об обязательных «ежемесячных стримах-приемах граждан» партийцы предлагают закрепить в правительственном постановлении об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления. По мнению авторов инициативы, формат должен органично дополнить личные приемы граждан, уже предусмотренные законом, «более доступным и современным каналом связи».

Учитывать депутаты предлагают не только «сам факт проведения таких эфиров», но и «их периодичность, открытость для вопросов граждан, количество обработанных обращений и последующую отработку поступивших проблем». Реализация инициативы, среди прочего, позволит оценивать работу властей «не только по формальным показателям, но и по реальной открытости к обратной связи», считают авторы обращения.

Как ранее сообщал «Ъ», формат прямых линий с ответами на вопросы граждан активно применяют главы российских регионов. В 2025 году губернаторы ответили более чем на 5,5 тыс. вопросов граждан в ходе почти 200 прямых линий.

Подробнее — в материале «Прямостороннее движение».

Григорий Лейба