На саратовском стадионе «Локомотив» модернизируют систему безопасности

На стадионе «Локомотив» монтируют новую систему безопасности. На эти цели из областного бюджета ранее было направлено более 46 млн руб., сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Подрядчик устанавливает пропускные турникеты, стационарные металлодетекторы, камеры видеонаблюдения и оборудует зоны для досмотра транспорта. Работы необходимы для сохранения за объектом статуса стадиона первой категории и закрепления за ним функции основной площадки для развития профессионального, детского и юношеского футбола.

Ранее господин Бусаргин сообщал, что стадион переоборудуют для проведения соревнований всероссийского уровня.

«Локомотив» открыли в 1962 году. Вместимость стадиона — 15 тыс. зрителей, сиденья пластиковые. Здесь есть VIP-ложа, комментаторские кабины, современное информационное табло и пресс-центр. Поле покрыто искусственным газоном с подогревом. Стадион служит домашней ареной для саратовского футбольного клуба «Сокол». Помимо футбольного поля, на территории есть беговые дорожки, теннисный корт и площадка для городошного спорта.

Нина Шевченко