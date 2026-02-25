Стадион «Локомотив» в Саратове переоборудуют для матчей всероссийского уровня

Стадион «Локомотив» на ул. Аткарской, 29 в Саратове переоборудуют для проведения соревнований всероссийского уровня. Из бюджета на эти цели выделят более 45 млн руб., сообщил у себя в Telegram-канале глава региона Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стадион "Локомотив" в Саратове переоборудуют за 45 млн

Фото: Яндекс Карты Стадион "Локомотив" в Саратове переоборудуют за 45 млн

Фото: Яндекс Карты

На «Локомотиве» установят новейшую систему обеспечения безопасности. Это является необходимым условием для сохранения первой категории стадиона.

«На стадионе играет в ФНЛ наш футбольный клуб „Сокол“. Чтобы команда имела возможность и дальше проводить домашние матчи на соревнованиях высокого уровня, „Локомотив“ должен сохранять статус стадиона первой категории», — сообщил глава региона.

«Локомотив» построили в 1962 году. Стадион рассчитан на 15 000 человек, места оборудованы пластиковыми сиденьями. Имеется VIP-ложа, комментаторские кабины, современное видеотабло 11,77,2 м, пресс-центр. Газон на стадионе искусственный, с подогревом. Является домашней ареной саратовского футбольного клуба «Сокол». Кроме футбольного поля есть беговые дорожки, теннисный корт, площадка для городошного спорта.

Марина Окорокова