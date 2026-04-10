В Конюшенном ведомстве накроют столы

В Конюшенном ведомстве, объекте культурного наследия федерального значения, откроется общественно-гастрономическое пространство. Проект должны реализовать до марта 2031 года. Разрешение на реставрацию здания вчера, 9 апреля, выдал комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Инвестором выступает ООО «Ведомство», которое участники рынка связывают с крупным владельцем коммерческой недвижимости в Москве — ГК «Киевская площадь».

Проект будущих интерьеров Конюшенного ведомства

Фото: Студия 44 Проект будущих интерьеров Конюшенного ведомства

Здание бывшего Конюшенного ведомства площадью 13,5 тыс. кв. м на Конюшенной площади, 1А, в Санкт-Петербурге переделают под общественно-гастрономическое пространство, в котором разместятся концертные и выставочные залы, рестораны, кафе и гастрономические зоны. Внутренние дворы, над которыми соорудят крыши, будут использоваться для проведения мероприятий — конференций, театральных постановок, кинопоказов, концертов и выставок. Согласно концепции, около 60% площадей займут общественные пространства, еще 40% — общепит.

Проект в рамках программы «Рубль за метр» реализует ООО «Ведомство». КГИОП 9 апреля выдал компании разрешение на проведение работ. Информация об этом размещена на сайте комитета.

В рамках реставрации, как отмечают в Смольном, будут восстановлены чугунные колонны в их первоначальном местоположении, сохранены исторические деревянные фермы. «Над северным павильоном предлагается восстановить уникальную скульптуру коня на шаре, которая венчала купол этого павильона в XVIII веке»,— добавляют в КГИОП. Инвестор также намерен за собственные средства восстановить фасады зданий и отреставрировать кровлю церкви Спаса Нерукотворного Образа.

Проект реставрации разработало архитектурное бюро «Студия 44» Никиты Явейна. Эскизы были представлены на Совете по сохранению культурного наследия в апреле 2025 года.

Здание, расположенное в центре города возле храма Спаса на Крови, уже много лет находится в аварийном состоянии. Долгое время от взглядов петербуржцев и туристов его закрывали баннерами, в 2024 году их сняли.

Конюшенное ведомство — архитектурный комплекс, созданный в первой половине XVIII века при императорском дворе. Современный облик ансамбля сформировался в 1720–1730-х годах и позднее неоднократно перестраивался. В 1817–1823 годах комплекс реконструировал Василий Стасов.

История «реставрации» Конюшенного ведомства тянется с 2009 года, когда оно перешло в собственность Петербурга. Уже через год его передали компании, связанной с совладельцами группы «Илим» Борисом и Михаилом Зингаревичами. Конюшенное ведомство намеревались превратить в апарт-отель. Реализовать проект планировали за пять лет. В 2012 году объем инвестиций оценивали в 2,3 млрд рублей.

Затем за сохранение исторического здания в его первоначальном виде вступились градозащитники. В 2015-м Совет по сохранению культурного наследия Петербурга признал недопустимым приспособление под элитные жилые апартаменты уникального архитектурного комплекса. После скандала Конюшенное ведомство вернули на баланс города.

Дальше, в течение семи лет, власти предлагали разные варианты приспособления здания, сроки реализации проекта и инвестиции в него. Один из вариантов был представлен еще на ПМЭФ-2017. СМИ сообщали, что историческим зданием интересовалось ООО «Магазин Купцов Елисеевых», связанное с ныне покойным предпринимателем и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В 2021 году Конюшенное ведомство привлекло внимание ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.

В 2022 году многострадальный комплекс сдали в аренду по программе «Рубль за метр» на 49 лет за 3,3 млн рублей в месяц ООО «Бахчасарай», которое СМИ связывали с ГК «Киевская площадь». В компании тогда заявляли, что не имеют отношения к проекту.

В 2024 году, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Бахчасарай» переименовали в «Ведомство», а затем сменили руководителя — им стал Рамих Агарунов. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», «Ведомство» зарегистрировано по тому же адресу, что и ООО «Славянская» и ООО «Отель-Инвест», в которых по 30% принадлежит Году Нисанову.

«Проект, против которого мы протестовали в 2015 году, предполагал фактически уничтожение особенностей здания. Нынешний проект, по моему мнению, основной предмет охраны сохраняет. Конечно, хотелось бы видеть там музейное пространство. Но сейчас любая его реставрация, которая не затрагивает предмет охраны,— уже хорошо. Действительно, состояние здания неважное»,— говорит участник движения «Живой город» Дмитрий Литвинов.

Инвестиции в приспособление Конюшенного ведомства под современное использование, по мнению владельца ГК «Реновация» Яна Бобрышева, могут варьироваться от 150 до 450 тыс. рублей за квадратный метр.

Директор департамента инвестиций и рынков капитала компании Bright Rich | CORFAC International Екатерина Андреева предполагает, что объем вложений составит от 250 тыс. рублей за «квадрат». «Это сложный и амбициозный проект, учитывая, что речь идет об объекте культурного наследия, который находится в неудовлетворительном состоянии. Для общественных пространств обычно характерны длительные сроки окупаемости, поскольку значительная часть площадей в них отводится под некоммерческие объекты (музейно-выставочные и образовательные пространства). Доходная часть проекта, вероятно, будет обеспечиваться за счет торговой и гастрономической составляющей»,— комментирует госпожа Андреева. При этом, по словам эксперта, в нынешних экономических условиях торговые объекты и рестораны сталкиваются со снижением посещаемости из-за отказа потребителей от лишних трат.

«Конюшенное ведомство находится рядом с ключевыми туристическими маршрутами, что позволяет рассчитывать на высокий трафик. Эффективность проекта во многом будет зависеть от проработанности концепции, пула арендаторов и маркетинговой активности. Возможно, в проекте будет предусмотрена событийная составляющая, чтобы сгладить сезонность спроса»,— заключает госпожа Андреева.

Надежда Ярмула