На Кубани опровергли фейк о необходимости компаниям подобрать кандидатов на контрактную службу

Власти Краснодарского края предупредили о распространении поддельного документа, который рассылается администраторам каналов в социальных сетях под видом постановления губернатора. В нем утверждается, что для предприятий региона якобы вводятся задания по подбору кандидатов на военную службу по контракту в зависимости от численности сотрудников. Одновременно в сети распространяется видеосюжет, приписываемый телеканалу «Кубань 24», посвященный той же теме, пишет оперштаб региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточнили в региональном оперштабе, указанный документ не имеет юридической силы и содержит признаки фальсификации, включая орфографические ошибки и нарушения норм делопроизводства. В частности, в тексте используются разные наименования акта — «постановление» и «указ», что противоречит установленной практике оформления нормативных документов.

Распространяемое видео также признано недостоверным: оно смонтировано из фрагментов различных сюжетов телеканала, при этом звуковая дорожка не соответствует оригинальному содержанию. Власти призвали граждан и администраторов информационных ресурсов проверять источники информации и ориентироваться на официальные каналы распространения сообщений.

Вячеслав Рыжков