Март убавил триллион

Дефицит федерального бюджета по итогам января—марта вырос до 1,9% ВВП, перевыполнив «план» по этому показателю на весь 2026 год. Доходы в марте несколько подросли, но расходы остаются еще более высокими уже третий месяц подряд. Как и в 2023–2025-м, Минфин объясняет большие траты опережающим авансированием госконтрактов в начале года. В 2026-м, однако, «сезон авансов» затянулся — ранее в марте повышенные расходы уже сходили на нет. Надежду на выправление ситуации с дефицитом бюджета властям дают дополнительные нефтегазовые доходы, которые должны начать поступать в бюджет в апреле.

Доходы федерального бюджета по итогам первого квартала составили 8,3 трлн руб., расходы — 12,9 трлн руб., сообщил вечером 8 апреля Минфин. В результате дефицит бюджета вырос с 3,5 трлн руб. в январе—феврале до 4,6 трлн руб. (1,9% ВВП) в январе—марте. Это абсолютный рекорд для первых трех месяцев года. В 2025-м показатель был заметно меньше — 2 трлн руб., или 0,9% ВВП. Сейчас дефицит уже превысил прогнозируемый по итогам всего года план в 1,6% (3,8 трлн руб.).

по итогам января—марта относительно такого же периода прошлого года сократилась на 8,2%. При этом ненефтегазовые поступления подросли — плюс 7,1% год к году.

подросли — плюс 7,1% год к году. Главный вклад в эту часть доходов традиционно внес НДС (внутренний и при импорте), собираемый в 2026-м уже по новой базовой ставке — 22% против 20%. Поступления этого налога выросли на 10,3%, до 4 трлн руб. (почти половина всей доходной части бюджета).

Вторая же часть доходов — налоговые поступления от добычи и продажи нефти и газа — снизилась по итогам трех месяцев сразу на 45,4% к такому же периоду 2025 года, до 1,4 трлн руб. Это объясняется низкой ценой на нефть Urals и крепостью рубля — нынешний, «иранский» всплеск нефтяных цен в бюджетной статистике еще не отразился: допдоходы от роста цены российской нефти в $44,6 в феврале до $77 в марте поступят в госказну с месячным лагом — в апреле (подробнее см. “Ъ” за 6 апреля).

Впрочем, и в марте, как можно посчитать исходя из данных Минфина, общие поступления бюджета все же несколько подросли: после 2,4 трлн руб. в январе, также 2,4 трлн в феврале, в марте они составили 3,5 трлн руб.

Дефицит по итогам первого квартала тем не менее подрос, поскольку расходы по-прежнему заметно превышают доходы.

Минфин объясняет это «оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов».

Такую тактику власти, напомним, применяют уже четвертый год, но в 2026-м «сезон авансов» затянулся: ранее в марте опережающие траты уже заканчивались и ситуация с общими расходами стабилизировалась.

Сейчас же после 4,1 трлн потраченных ассигнований в январе, еще 4,1 трлн — в феврале, в марте показатель только увеличился — до 4,7 трлн руб.

Квартальные расходы в размере 12,9 трлн руб.— это плюс 17% к такому же периоду 2025 года. Внутри этой суммы — госзакупки, которые прибавили в годовом сравнении 38,4%, увеличившись до 4,4 трлн руб. Других подробностей о направлениях трат нет — Минфин, напомним, не раскрывает структуру расходов при их текущем исполнении с мая 2022 года, ссылаясь на желание снизить риски введения новых санкций.

Появившиеся до взлета нефтяных цен разговоры о возможном сокращении выросших трат и о снижении цены отсечения в бюджетном правиле (что также подразумевает урезание расходов для сохранения нулевого первичного баланса) теперь стихли. Официально власти сейчас сообщают, что бюджетное правило будет корректироваться уже для следующей трехлетки, а в части расходов речь идет не о выборочном «секвестре», а об оптимизации, то есть о перераспределении бюджетных денег в рамках утвержденных сумм. «Одна из основных задач, над которыми сегодня работает правительство Российской Федерации,— это оптимизация расходов бюджета, их приоритизация, направление на наиболее важные сектора, которые дают дополнительный рост экономики, и решение социальных вопросов, естественно»,— пояснял на недавнем съезде РСПП вице-премьер Александр Новак.

Вадим Вислогузов