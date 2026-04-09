Путин утвердил запрет испытательного срока для женщин с детьми до трех лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете работодателям с 1 сентября 2026 года устанавливать испытательный срок при найме женщин с детьми до трех лет. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Сейчас этот запрет действует в отношении матерей с детьми до полутора лет. Инициативу внесли в Госдуму в декабре 2025 года. Нижняя палата приняла закон в третьем чтении 24 марта. Он вносит поправки в статью 70 Трудового кодекса РФ.

Как отметили парламентарии, период воспитания ребенка до трех лет — это время «чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности» для матери. Установление испытательного срока в этот период создает «избыточный стресс» и может провоцировать «скрытые формы дискриминации».

Сегодня порядка 1 млн женщин находятся в отпуске по уходу за ребенком. К своему работодателю возвращаются после декрета только 76% женщин.