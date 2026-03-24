Госдума запретила устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

Госдума приняла закон, запрещающий работодателям с 1 сентября 2026 года устанавливать испытательный срок при найме женщин с детьми до трех лет.

Сейчас такой запрет действует в отношении матерей с детьми до полутора лет. В декабре 2025 года группа депутатов разных фракций предложила поправки в Трудовой кодекс. Парламентарии объясняли: период воспитания ребенка до трех лет для матери является «временем чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности».

Установление испытательного срока при приеме на работу в этот период, объясняли авторы документа, создает для женщин «избыточный стресс» и затрудняет их возвращение к работе. Это может провоцировать и «скрытые формы дискриминации», отмечалось в материалах к законопроекту. Работодатель может отказать женщине в трудоустройстве или уволить ее как не прошедшую испытание без объяснения причины.

По данным, которые приводит «Единая Россия», сегодня порядка 1 млн женщин находятся в отпуске по уходу за ребенком, и только 76% женщин возвращаются к своему работодателю. Почти 25% считают необходимым поменять место работы.

Мария Барановская