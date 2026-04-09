В ЦБ рассказали об уголовной ответственности за незаконный обмен криптовалют

Регулирование крипторынка в России будет предполагать уголовную ответственность за работу без лицензии. Об этом сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Правительство внесло в Госдуму законопроект об обращении цифровых валют 2 апреля.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Если какое-то лицо будет предлагать профессиональную деятельность по обслуживанию своей клиентуры, связанную с валютами, и у него не будет никакой лицензии — ни криптобиржи, ни криптоброкера, ни криптообменника,— то возможно установление уголовной ответственности»,— сказал Чистюхин в эфире радиостанции РБК.

В случае принятия закон об обращении цифровых валют вступит в силу с 1 июля. Согласно документу, неквалифицированные инвесторы-физлица будут обязаны проходить тестирование и получат допуск только к криптовалютам, торгующимся на российской бирже. За нарушение правил обмена криптовалют предусмотрены штрафы.

