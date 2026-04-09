«Металлург» победил «Торпедо» в первом матче четвертьфинала play-off КХЛ

Магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3 одержал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» в стартовом матче второго раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и повел в серии до четырех побед — 1:0.

У победителей голы забили Даниил Вовченко, Владимир Ткачев, Данила Паливко и Никита Михайлис. В составе «Торпедо» дубль сделал Владислав Фирстов, также отметился Василий Атанасов.

В первом раунде Кубка Гагарина «Металлург», выигравший регулярный чемпионат КХЛ, победил новосибирскую «Сибирь» (4:1 в серии). «Торпедо» с тем же счетом обыграло череповецкую «Северсталь».

Противостояние продолжится 11 апреля в Магнитогорске.

Таисия Орлова