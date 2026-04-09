Kpler: экспорт американской нефти в апреле достигнет рекордного уровня

Эксперты исследовательской компании Kpler прогнозируют рост экспорта нефти из США на треть, до 5,2 млн баррелей в день, по сравнению с мартовским показателем в 3,9 млн б/д, сообщает Financial Times. Аналитики объяснили, что такой прогноз связан с попытками азиатских потребителей компенсировать потери сырья в результате войны в Персидском заливе. В Kpler считают, что спрос на нефть со стороны азиатских потребителей вырастет в апреле на 82%, до 2,5 млн б/д.

По данным компании, в порты США в настоящее время направляются 68 танкеров. Для сравнения, в течение семи дней до ударов США и Израиля по Ирану в США шли 24 танкера. В среднем в 2025 году за американской нефтью шли 27 танкеров в неделю.

Как отмечают эксперты, азиатские потребители оказались в наиболее уязвимом положении из-за конфликта вокруг Ирана: примерно 80% нефти и нефтепродуктов, транспортировавшихся через Ормузский пролив, направлялось в Китай и соседние с ним страны.

Рост американского экспорта нефти уже вызвал рост цен на сырье, напоминают эксперты. В начале этой недели баррель нефти сорта WTI стоил $110, что стало самым высоким показателем за последние четыре года.

Николай Зубов